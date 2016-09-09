Serenay Sarıkaya Demet Akalın'ın teklifini reddetti

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın albüm teklifini ikinci kez reddetti.

Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu Mavi'nin Asmalımescit Cecconis'deki partisine katıldı. Gecede Teoman'la birlikte şarkılar söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Demet Akalın'ın albüm teklifine nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu "Çok ince bir teklif. Teşekkür ederim ama ben oyuncuyum. Öyle bir düşüncem yok. Sadece mutlu olduğum için şarkı söylüyorum" diye yanıtladı.



Demet Akalın Instagram'dan; "Bu kız rockstar olmalı! Şarkı söylemeli! Yok böyle bir çekicilik. 2. kez söylüyorum ben albüm yapmaya hazırım" demişti.



Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin için "Özel bir gece olduğu için kendisi benimle olamadı" dedi. Serenay Sarıkaya, mini elbisesiyle arabasına binmekte zorlandı.

