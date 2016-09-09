T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serenay Sarıkaya Demet Akalın'ın teklifini reddetti

"Teşekkür ederim ama ben oyuncuyum, öyle bir düşüncem yok"

09 Eylül 2016 17:03

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın albüm teklifini ikinci kez reddetti.

Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu Mavi'nin Asmalımescit Cecconis'deki partisine katıldı. Gecede Teoman'la birlikte şarkılar söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Demet Akalın'ın albüm teklifine nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu "Çok ince bir teklif. Teşekkür ederim ama ben oyuncuyum. Öyle bir düşüncem yok. Sadece mutlu olduğum için şarkı söylüyorum" diye yanıtladı.

Demet Akalın Instagram'dan; "Bu kız rockstar olmalı! Şarkı söylemeli! Yok böyle bir çekicilik. 2. kez söylüyorum ben albüm yapmaya hazırım" demişti.

Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin için "Özel bir gece olduğu için kendisi benimle olamadı" dedi. Serenay Sarıkaya, mini elbisesiyle arabasına binmekte zorlandı.
 

ETİKETLER

Demet AkalınSerenay Sarıkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24