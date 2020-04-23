Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın doğum gününü işte böyle kutladı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımına, "İyi ki varsın" yorumunu yaparak kalp ifadesi koydu.

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Sarıkaya, sosyal medyada aşkını ilan etti.

"İyi ki varsın"

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı.

Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram’dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına “İyi ki varsın” yorumunu yaptı.