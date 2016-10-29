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Serenay Sarıkaya: Bir erkeğin yürüyüşü beni baştan çıkartır

"Dik durmak için ok atmaya başladım"

29 Ekim 2016 13:52

Oyuncu Serenay SarıkayaKerem Bürsin ile olan ilişkisini anlattı.

'İkimizin Yerine' filmiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, BeStyle dergisinin kasım sayısına verdiği söyleşide, "Bir erkekte zeka, iyi niyet, öz güven, gülümseme, yürüyüş beni baştan çıkartır. Kerem ile çok eğleniyor, verimli vakit geçiriyoruz. Değerli bir ilişkinin içindeyim. Enerjimi artırıyor" dedi.

‘Dik durmak’ için yoga yaptığını ve ok atmaya başladığını söyleyen Sarıkaya, şöyle konuştu:

“Ok atmak, hep istediğim bir şeydi zaten. 16 yaşında Çek Cumhuriyeti’nde katıldığım güzellik yarışmasında genç kızların bir hobi günü vardı. Herkes bir şeylerle ilgileniyordu ve ok alanı boştu. Ben gittim ve orada birkaç tane ok attım. Üçüncü denememde ok hedefi göbekten vurdu. Etrafımdaki herkes çok şaşırdı, benim fotoğraflarımı çekmeye başladılar. Bu anıyı aklıma kazımışım herhalde; geçenlerde menajerim Ayşe Barım’la konuşurken, böyle bir yer var deyince hemen başlıyorum dedim. Şimdi haftanın üç günü, ikişer saat kendime şahane vakit ayırıyorum.”

 

 

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Serenay Sarıkayaerkekyürüyüşbeni baştan çıkartırKerem Bürsin

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