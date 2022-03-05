Serenay Sarıkaya: Bergen, Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş, hiç dert değil

“Bergen” projesinden yoğun iş takvimi nedeniyle çekildiği belirtilen Serenay Sarıkaya, “İçinizde ukde kaldı mı?” sorusuna, “Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil” diye yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’deki bir kuafördeydi. Çıkışta kendisini bekleyen araca binen oyuncu, Ulus’taki bir mekâna geçerek menajeriyle buluştu. Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden Sarıkaya, uzun süre hazırlık yaptığı, ancak çekim takvimi kendi programına uymadığı için ayrılmak zorunda kaldığı “Bergen” projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Hürriyet’in haberine göre, Serenay Sarıkaya, “Bergen” filmi için “Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır” dedi. Oyuncu, “İçinizde ukde kaldı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim."

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