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Serenay Sarıkaya Bebek'te aylık kirası 35 bin lira olan dairelere gezdi

15 Ocak 2021 09:54

Serenay Sarıkaya, yeni ev arayışına girdi. Etiler'de yaşayan Sarıkaya, rotayı Bebek'e çevirdi ve aylık kirası 30 ile 35 bin TL'lik iki daireyi gezdi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 2020'nin son günlerinde Kaz Dağları'ndan arsa alıp burada ev sahibi olmak için harekete geçmişti. Doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu şimdi de Boğaz kenarında olmak için aile dostu bir emlakçısı aracılığıyla Bebek'te daire arayışına girdi.

Takvim'in haberine göre; ilk olarak aylık kirası 30 ve 35 bin TL olan iki ayrı daireye baktı. Ayşe Sultan Korusu içerisindeki daire ile yalı dairesi arasında kararsız kalan Sarıkaya, önümüzdeki günlerde birkaç ev daha bakacak.

 

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