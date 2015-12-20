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Serenay Sarıkaya hakkında 'dizi ve reklamlarda izinsiz oynadığı' gerekçesiyle dava

"Bazı evrakları okumadan imzaladım"

20 Aralık 2015 09:23

Sözleşme imzaladığı Esline Ajans’dan izinsiz dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla hakkında 3 bin 500 liralık alacak davası açılan Serenay Sarıkaya, önceki günkü duruşmada avukatı aracılığıyla davanın reddini istedi.

Yaşı küçük olduğu için o tarihte yurt dışındaki bir yarışma hakkında bilgi almak için ajansa gittiğini ve güzellik yarışması formlarını imzaladığını belirten Sarıkaya, “Annem ve ben sadece güzellik yarışmasına katılacağım düşüncesiyle bazı evrakları okumadan imzaladık. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ajansın komisyon istemesi iyi niyet kurallarına aykırıdır” dedi.

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