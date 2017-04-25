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Dünya

Serena Williams'tan cevap: Ben bir korkak değilim

Eski Rumen tenisçi, Williams'ın doğmamış çocuğu için "Bakalım bebeğin rengi ne olacak?" ifadelerini kullandı

25 Nisan 2017 19:27

ABD'li tenisçi Serena Williams kendisi ve doğmamış çocuğu hakkında 'ırkçı' açıklamalar yapan eski Rumen tenisçi Ilie Nastase'ye tepkisini gösterdi. Williams sosyal medya hesabından "Doğrular için önde olmaya ve ayağa kalkmaya devam edeceğim. Gördüğün gibi senin tersine ben korkmuyorum. Ben bir korkak değilim" sözlerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Serena Williams, geçen cuma İngiltere ve Romanya arasındaki FED Cup karşılaşmasının uzatması öncesi yapılan basın toplantısında kendisinin doğmamış çocuğuna hitaben "Bakalım (bebeğin) rengi ne olacak? Sütlü çikolata mı?" ifadelerini kullanan eski Rumen tenisçi ve Romanya FED Cup takımının kaptanı Ilie Nastase'ye sert bir yanıt verdi.

"Daha gitmemiz gereken çok yol var"

Instagram'dan paylaşım yapan Williams "Nastase gibi benim ve çocuğum hakkında ırkçı sözler sarfeden, meslektaşlarım hakkında cinsiyetçi açıklamalar yapan insanların olduğu bir toplumda yaşamak beni hayal kırıklığına uğratıyor. Daha önce söyledim, yine söyleyeceğim, dünya çok ilerledi ancak daha gitmemiz gereken çok yol var. Birçok engeli devirdik ama hala daha fazlası var. Bu veya başka bir olay beni yaptığım her şeye ışık, sevgi ve olumluluk katmaktan alıkoymayacak. Doğrular için önde olmaya ve ayağa kalkmaya devam edeceğim. Gördüğün gibi senin tersine ben korkmuyorum. Ben bir korkak değilim" dedi.

Serena Williams cevabını Instagram hesabından paylaştı

Williams açıklamasında Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) konuyu soruşturma sözü vermesi nedeniyle de teşekkür etti.

Natsase cumartesi günü ayrıca İngiltere ile oynanan karşılaşma sırasında oyunculara küfür ettiği için turnuvadan uzaklaştırılmıştı.

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