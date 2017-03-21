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Spor

Serena Williams zirveyi Angelique Kerber'e kaptırdı

WTA sıralamasında en uzun süre 1 numarada kalma rekoru 377 haftayla Alman tenisçi Steffi Graf'" ait

21 Mart 2017 13:34

Avustralya Açık şampiyonluğuyla WTA sıralamasında 1 numaraya yükselen Serena Williams, Indian Wells'in ardından tahtını yeniden Angelique Kerber'e kaptırdı.

Geçtiğimiz yıl ABD Açık'ta zafere ulaştıktan sonra WTA sıralamasında 186 haftadır süren Serena Williams hanedanlığını yıkan Angelique Kerber, Avustralya Açık 2017 sonrasında kaybettiği unvanını geri aldı.

Avustralya Açık'ta zirveye çıkarak 23. Grand Slam zaferini elde eden efsane tenisçi Serena Williams, sol dizindeki sakatlık sebebiyle Indian Wells'e katılmayınca geçen senki puanlarını kaybetti ve Kerber yeniden liderliğe yükseldi.

Serena'nın bu hafta başlayan Miami Açık'ta sakatlığı sebebiyle yer almayacak olması sebebiyle Angelique Kerber en az iki hafta daha sıralamadaki liderliğini sürdürecek.

WTA sıralamasında en uzun süre 1 numarada kalma rekoru 377 haftayla Alman tenisçi Steffi Graf'" ait.

Çağla'dan ilk 100'e veda

Temsilcimiz Çağla Büyükakçay'ın sıralamadaki düşüşü ise devam etti. 2017 yılında henüz teklerde galibiyeti bulunmayan 27 yaşındaki tenişçi, ilk 100 sıranın dışına çıktı ve haftaya 106. sırada girdi.

 

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