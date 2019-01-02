Serena Williams ve Federer ilk kez karşı karşıya

Teniste 2019 sezonu Brisbin ve Doha'daki turnuvalarla başlarken, yılın ilk gününde tenis dünyasının iki yıldızı Roger Federer ve Serena Williams, Hopman Cup'ta ilk kez karşı karşıya geldi.

Avustralya'nın Perth kentinde devam eden, kadın ve erkek tenisçilerin karışık olarak mücadele ettiği turnuvada, geçen yılın şampiyonu İsviçre'nin rakibi Amerika Birleşik Devletleri'ydi.

Belinda Bencic ve Roger Federer'den kurulu İsviçre takımı, Frances Tiafoe ve Serena Williams'ten oluşan ABD'yi 4-2 ve 4-3'lük setlerle yenerek B Grubu'nda liderliğini devam ettirdi.

Maçın ardından kortta birlikte açıklamalarda bulunan iki tenis efsanesi Serena Williams ve Roger Federer büyük ilgi gördü. Serena Williams, Federer'i tüm zamanların en büyük oyuncusu olarak nitendirirken, ikili röportajın ardından kortta birlikte fotoğraf çektirdi. Her iki isim de fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşırken kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Toplam 43 Grand Slam'i bulunan bu iki raket, 621 haftayı dünya sıralamasında 1 numarada geçirmeyi başarmıştı.