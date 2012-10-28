Serena Williams set kaybetmeden şampiyon!

TEB-BNP Paribas WTA Championships uluslararası kadınlar tenis turnuvasında tekler finalinde ABD'li Serena Williams, Rus Maria Sharapova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, tamamen dolu tribünler önündeki finale Sharapova, servis avantajıyla başladı. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Rus sporcu 1-0 öne geçti. Serena Williams, ikinci oyunda servislerde etkili oldu ve 1-1 beraberliği sağladı. Her iki sporcu, ilk servislerde iyi savunma yapamayınca 8 dakika süren ilk setin ilk bölümü 2-2 beraberlikle geçildi. Williams, 5. oyunda rakibinin servisini kırmayı başardı ve kendi oyununu da alarak 4-2 öne geçti. Servislere fazla karşılık veremeyen sporcular, oyunun döndüğü anlarda ise güzel sayılara imza attı. Çekişmeli geçen 7. oyunda Maria Sharapova, servislerde hata yapmasına rağmen durumu 4-3'e getirmesini bildi.

Turnuvanın ilk gününde fazla çift hata yapan Serena Williams, aynı sıkıntıyı 8. oyunda yaşamasına rağmen skoru 5-3'e taşıdı. Ancak file önünde basit hatalar yapan ABD'li sporcu karşısında Maria Sharapova, oyundan kopmadı ve durumu 5-4 yaptı. Oyun içinde servis avantajını eline alan Serena Williams, yaptığı çift hataya rağmen bu avantajını iyi değerlendirdi ve 45 dakika süren ilk seti 6-4 kazandı.

Serena Williams, ikinci sete de servis kırarak başladı. Kendi servisinde de oyunu alan ABD'li tenisçi, 2-0 öne geçti. Üçüncü oyunda kullandığı servislerde hata yapmayan Sharapova, durumu 2-1'e getirdi. İkinci setin 4. oyununda Rus sporcu, servis kırma fırsatı bulduysa da hücumda iyi oynayan Serena Williams, üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Rus sporcu, rakibinin bu sefer servis kırmasına izin vermedi ve skoru 3-2 yaptı. Zaman zaman servislerden doğrudan oyun alan Williams, rakibine 1 sayı vermesine rağmen skorda 4-2 üstünlük yakaladı. Sharapova'ya verdiği bir sayının ardından skoru 5-3'e taşıyan ABD'li sporcu, son oyunda da servisi kırdı ve ikinci seti 6-3 aldı. Serena Williams, böylece 1 saat 29 dakika süren karşılaşmayı 2-0 kazanarak, TEB-BNP Paribas WTA Championships'te 2012 yılının şampiyonu oldu.

Serena 1 milyon 750 bin dolar kazandı

Williams kazandığı şampiyonluk ile 1 milyon 750 bin dolarlık para ödülünün de sahibi olurken, finali kaybeden Sharapova'nın ödülü ise 1 milyon 635 bin dolar oldu.

Karşılaşmanın ardından Serean Williams ve Sharapova'nın yanı sıra bugün çiftlerde şampiyonluğa ulaşan Maria Kirilenko-Nadia Petrova ile finalde kaybeden Andrea Hlavackova-Lucie Hradecka için ödül töreni düzenlendi.

Maçtan ayrıntılar:

2. Set: Serena Williams 6-3 Maria Sharapova

* Dokuzuncu : Serena Williams Sharapova'nın servisini kırarak, oyunu seti ve maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşıyor. 6-3

* Sekizinci oyun: Williams'ın servis kullandığı oyunda Sharapova son sayıya kadar direndi aa kırmayı başaramadı. 5-3

* Yedinci oyun: Rus tenisçisi servis oyununu çok zorlansa da kazandı. 4-3

* Altıncı oyun: Serena Williams servis oyununu 1 dakikada 20 saniyede sayı vermeden kazandı. 4-2

* Maçta 1 saat 10 dakika geride kaldı..

* Beşinci oyun: Sharapova servisini kırdırmadı ve maça tutunmaya çalışıyor. 3-2

* Dördüncü oyun: 30-0 geriye düşen Williams, oyunu çevirdi ve servisini kırdırmadı. 3-1

* Üçüncü oyun: Sharapova çok zorlandığı servis oyununu kazanmayı başardı. 2-1

* Karşılaşmada 55. dakikaa girildi..

* İkinci oyun: ABD'li tenisçi servis oyununu çok rahat bir şekilde kazandı. 2-0

* İlk oyun: Serena, ikinci setin ilk oyununda Sharapova'nın servisini kırıyor. 1-0

1. Set: Serena Williams 6-4 Maria Sharapova

* 10. Oyunu kazanan Serena Williams böylece ilk seti alıyor.. 6-4

* Dokuzuncu oyun Sharapova'nın 5-4

* Sekizinci oyunu ABD'li tenisçi kazanıyor... 5-3

* İlk sette 33 dakika geride kaldı.

* Yedinci oyunda uzun süre mücadelede Rus tenisçi servisini kırdırtmadı.. 4-3

* Birinci setin ilk 6 oyununda Serena Williams'ın 4 ace'i (serviste doğrudan sayı)bulunuyor. Sharapova ise henüz ace bulamadı.

* Altıncı oyunda servisini kırıdırmayan Serena ilk sette avantajını sürdürüyor. 4-2

* Beşinci oyunda Serena Williams Sharapova'nın servisini kırıyor. 3-2

* Dördüncü oyunda Serena zorlansa da kazanmayı başardı. (40-30) 2-2

* Üçüncü oyunda Sharapova servis attığı oyunu kazanıyor. 1-2

* İkinci oyunu Serena William sayı vermeden 40-0 kazanıyor. 1-1

* İlk oyun 40-15 ile Sharapova'nın oluyor.. 0-1

* Ve maçın ilk puanı Serena Williams'ın oluyor.

* Final karşılaşmasında ilk servisi Rus tenisçi Maria Sharapova kullanacak...

* Her iki tenisçi de korta geldi ve ısınıma hareketlerine başladı.

Ses rekoru kırıldı

Serena Williams - Maria Sharapova finali mücadelesi öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir de dünya rekoru kırıldı. 107 desibel ile kapalı spor salonunda oynanan bir müsabakadaki en yüksek ses seviyesine ulaşıldı.

Sinan Erdem'de tenis bayramı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Serena Williams ile Sharapova arasında saat 17.00'da başlayacak maça sadece İstanbullulardan değil Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tenisseverlerin de çok büyük ilgisi var. Tribünlerde hiç boş yer kalmazken yerli yabancı basın mensupları da maçı ilgili ile takip ediyor..

Kurban Bayramı'na denk geliyor olmasına rağmen turnuva boyunca, biletlere gösterilen yoğun ilgi, finalde mücadele edecek olan Serena Williams ve Maria Sharapova'nın yapacakları maç için de devam ediyor. Sinan Erdeme akın eden izleyiciler tribünlerdeki coşkuyu korta yansıtıyor. Milli tenisçi İpek Şenoğlu, sunuculuğunu yaptığı turnuvada seyirciden alkış isteğinde bulunduğu esnada coşkudolu kalabalığın çıkardığı yüksek ses Türkiye'deki tenis sevgisinin hangi noktada olduğunu kanıtlamaya yetiyor.

Seyricilere hediye yağmuru

TEB Paribas WTA Şampiyonası sponsorları turnuvayı izlemeye gelen seyircileri eli boş göndermiyor.

Dünya'nın en prestijli turnuvalarından biri olan TEB Paribas WTA Şampiyonası'na gelen tenis severler, sponsorların hediyeleri ile karşılanıyor. Anahtrlık, kalem, şapka, el kremi gibi minik hediyeler turnuvaya gelenleri gülümsetirken turnuvayı hatırlatacak olan ufak detaylar olarak göze çarpıyor.

Çiftlerde Ruslar şampiyon oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan gününilk final maçında çiftlerde Rus Maria Kirilenko-Nadia Petrova ikilisi, Çek Andrea Hlavackova-Lucie Hradecka çifti ile karşılaştı. Mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Rus ikili çiftlerde şampiyonluğa ulaştı

Finale nasıl geldiler

Dün oynanan yarı final karşılaşamalarında Serena Williams dünya 4 numarası Agnieszka Radwanska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle geçerek finale adını yadırmıştı. Diğer finalist Maria Sharapova ise yarı final maçında ise dünya 1 numarası Victoria Azarenka 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenerek Serena'nın rakibi olmuştu.