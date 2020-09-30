Serena Williams, Roland Garros'dan çekildiğini açıkladı

Ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams ilk turdaki galibiyetinin ardından sakatlığı nedeniyle Roland-Garros'tan çekilme kararı aldı.

39 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi bugün 2’inci tur maçında Bulgar rakibi Pironkova ile karşı karşıya gelecekti. Mücadele öncesi kameralar karşısına geçen Serena, yaşadığı sakatlık nedeniyle çekilme kararı aldığını duyurdu.

23 kez Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Amerikalı tenisçi bu yıl 24 şampiyonlukla tüm zamanlar rekorunun sahibi Margaret Court’a ortak olmayı hedefliyordu.

"Yürümekte bile zorlanıyorum"

Yıldız isim yaptığı açıklamada; "Burada oynamayı çok istiyorum. Uzun vadede daha fazla maça çıkabilmek için bu kararı verdim. Yürümekte bile zorlanırken maçlara çıkabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

Williams, bu ayın başlarında ABD Açık Yarı Finali’nde Victoria Azarenka’ya mağlup olduğu maçta aşil sorunu yaşamıştı.