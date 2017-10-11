Serena Williams rekor için kortlara dönüyor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, ABD'li tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık turnuvası ile kortlara döneceğini açıkladı. Kariyerinde 23 grand slam turnuvası kazanan 36 yaşındaki ABD'li tenisçi, bir zafer daha kazanması halinde Margaret Court'un rekoruna ortak olacak.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 15-28 Ocak tarihlerinde oynanacak sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tanıtım toplantısı, turnuvanın düzenleneceği Melbourne Olimpik Park'ta düzenlendi.

Toplantıda konuşan Tiley, hamileliği sebebiyle tenise ara veren Avustralya Açık’ın son şampiyonu Serena Williams’ın unvanını korumak için Ocak 2018’deki organizasyona katılacağını söyledi.

Williams ailesi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Tiley, ‘’Serena Williams geri gelecek. Onu 2018'de ağırlamaktan ve en çok grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekorunu kırması için mücadele etmesinden mutluluk duyacağız’’ diye konuştu.

Kazanırsa rekor kıracak

Kariyerinde 23 grand slam turnuvası kazanan eski dünya 1 numarası Serena Williams, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşması halinde Avustralyalı Margaret Court'un bu alandaki rekorunu egale edecek. Son olarak bu turnuvada kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Serena, geçen eylül ayında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldızlar geri dönüyor

Sakatlıkları sebebiyle fazla maça çıkamayan Andy Murray, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka ve Kei Nishikori ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Craig Tiley, bu isimlerin de turnuvada yer alacaklarını da ifade etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İsviçreli Roger Federer’in de turnuvaya katılacaklarını belirtti.