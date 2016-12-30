Serena Williams, Reddit'in kurucusu ile nişanlandı

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Serena Williams, Reddit isimli ünlü sosyal medya platformunun kurucularından Alexias Ohanian ile nişanlandığını açıkladı.

Serena Williams, Ohanian ile Roma'da nişanlandığını Reddit üzerinden duyurdu.

Williams, aldığı evlilik teklifini sosyal medya platformunda yazdığı şiirvari bir metin ile açıkladı.

Ünlü tenisçi, Ohanian'ın tanıştıkları Roma'da kendisine evlenme teklifinde bulunduğunu, kendisinin de teklifi kabul ettiğini söyledi.

Çiftin düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.

Serena Williams 2016'da yedinci Wimbledon tek kadınlar şampiyonluğunu kazanmış ancak dünya sıralamasında ikinci sıraya düşmüştü.

Williams'ın kariyerinde tek kadınlarda 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Amerikalı tenisçi Eylül ayında kariyerinin 308. Grand Slam maçını kazanarak, İsviçreli Roger Federer'e ait rekoru kırmıştı.

35 yaşındaki Serena Wiliams ile 33 yaşındaki Alexias Ohanian 2015'in sonbaharında tanışmışlardı.

Çiftin aşkalarını çoğunlukla gözlerden uzak bir şekilde yaşadıkları biliniyordu.

Williams'ın nişanlanlısı Alexias Ohanian ise Reddit'i 2005'te üniversite arkadaşı Steve Huffman'la birlikte kurmuştu.

Reddit kullanıcıları sosyal medya platformu üzerinde belli konulara dayalı gruplar oluşturup birbirleriyle özgürce tartışabiliyor.