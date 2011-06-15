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Spor

SERENA WILLIAMS ELENDİ LONDRA (A.A)

15 Haziran 2011 22:08

-SERENA WILLIAMS ELENDİ LONDRA (A.A) - 15.06.2011 - Amerikalı tenisçi Serena Williams, Eastbourne Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seri başı Rus Vera Zvonareva'ya 2-1 yenilerek elendi. İngiltere'de düzenlenen ve Wimbledon'a hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen Eastbourne'a, sakatlığı nedeniyle tenise verdiği 1 yıllık aradan sonra katılan Amerikalı tenisçi, geçen yıl Wimbledon finalinde yendiği Rus rakibine 3-6, 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu. Serena'nın ablası Venus Williams ise Sırp Ana Ivanovic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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