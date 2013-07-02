Serena Williams da Wimbledon'a veda etti!

Maria Sharapova, Angelique Kerber ve Caroline Wozniacki'nin ardından 4. turda Alman Sabine Lisicki'ye 2-1 yenilen 1 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams da turnuvadan elendi.

Merkez kortta oynanan günün ilk maçında, 5'i Wimbledon'da olmak üzere toplam 16 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li raket, turnuvada iki kez çeyrek, bir kez de yarı final gören 23 yaşındaki rakibine 2-6, 6-1 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak elendi.



Kariyerinde daha önce sert ve toprak kortta iki kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyeti bulunmayan Alman raket, güçlü rakibinin 2 kez servisini kırarak ilk seti 6-2 aldı. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan ABD'li raket, Alman tenisçiye sadece bir oyun verdi ve 27 dakika süren seti 6-1 kazanarak setlerde eşitliği sağladı.



31 yaşındaki Serena Williams, son sete ilk 3 oyunu alarak hızlı başladı. Ancak oyunlarda 4-4'lük eşitliği sağlayan Lisicki, 9. oyunda servis kırarak 5-4 öne geçti. Büyük avantaj yakalayan Lisicki, son oyunda servisine tutunmayı başardı ve seti 6-4 alarak Wimbledon'da üçüncü kez çeyrek finale yükseldi.



Serena Williams, karşılaşmayı 7 "ace", 25 "winner", 23 basit ve 2 çift hatayla tamamlarken, Lisicki, 10 "ace", "35" winner, 25 basit ve 3 çift hatayla oynadı.



Tek kadınlarda günün diğer maçlarında 6 numaralı seri başı Çinli Li Na, İtalyan Roberta Vinci'yi 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0, 2011 yılının şampiyonu 8 numaralı seri başı Çek Petra Kivitova ise İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.



Geçen ay Fransa Açık'ta final oynayan, tek erkeklerde 4 numaralı seri başı İspanyol David Ferrer, Hırvat Ivan Dodig'i 6-7, 7-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.



İlk 10 seri başı raketten 3'ü yoluna devam ediyor



Bu yıl 127'ncisi düzenlenen Wimbedon Tenis Turnuvası, ilk 10 sıradaki seri başı raketler dikkate alındığında "open era" döneminde tek kadınların performansında en kötü grand slam olarak tarihe geçti.



Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Victoria Azarenka 2. turda dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilirken, 1 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams 4. turda, 3 numaralı seri başı Maria Sharapova, 7 numaralı seri başı Angelique Kerber ve 9 numaralı seri başı Caroline Wozniacki ikinci turda, 5 numaralı seri başı Sara Errani ve 10 numaralı seri başı Maria Kirilenko da ilk turda rakiplerine boyun eğdi.



'Maçı kaybetmek benim için şok olmadı'



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Alman Sabine Lisicki'ye 2-1 yenilerek 4. turda elenen son şampiyon Serena Williams, "Maçı kaybetmek benim için şok olmadı. Sadece daha iyi oynamalıydım" dedi.



Grand slam'de 16 şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Sence maçı neden kaybettin " sorusuna, "Sanırım büyük sayıları oynayamadım. En iyi yaptığım şeyi yapamadım. Tereddütler yaşadım" yanıtını verdi.



Rakibi Alman raket Lisicki'nin çok iyi oynadığını ve Wimbledon'da her zaman iyi mücadele ettiğini belirten Williams, "Zor bir maç olacağını biliyordum. Kaybetmek benim için her zaman zor. Bu büyük bir şok değil. Lisicki harika bir tenisçi. Sıralamada çok daha yukarılarda olmalı. Özellikle çimde harika oynuyor. Çok iyi servis atıyor. Ayrıca çok hızlı" ifadesini kullandı.



Maçtaki fırsatları iyi değerlendiremediğini ve kullandığı servisleri Lisicki'nin çok iyi karşıladığını belirten Williams, "Maçı kaybetmek benim için şok olmadı. Sadece daha iyi oynamam gerekirdi" diye konuştu.



Karşılaşmada çok hata yaptığını dile getiren Amerikalı raket, rakibi için "Lisicki çok agresif bir oyun ortaya koydu. Kaybedecek bir şeyiniz olmadığında, çok özgürce bir oyun ortaya koyabiliyorsunuz. Lisicki de böyle yaptı" değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.