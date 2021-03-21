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Seren Serengil, "Yeniden 46 kiloya düştüm" dedi, takipçilerinden yardım istedi

21 Mart 2021 16:55

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi. 

2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, Dumping Sendromu adı verilen hastalığa yakalanmıştı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" yazarak yardım istedi. 

Seren Serengilmide ameliyatıünlüinstagramdumping sendromu
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