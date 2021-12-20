Seren Serengil'in ameliyatı sonrası doktoru konuştu: Bunu yapmasaydık Seren Hanım'ı kaybedebilirdik

Geçirdiği zayıflama ameliyatları nedeniyle 43,5 kiloya düşen Seren Serengil ölümle yüz yüze gelmişti. Geçtiğimiz günlerde riskli bir ameliyat olan Seren Serengil’in doktoru, ünlü ismin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Düzeltme ameliyatı olan Seren Serengil'in sağlık durumunu doktoru açıkladı. "Çok riskli bir ameliyattı" diyen Doktor Alper Çelik açıklamasında "Bunu yapmasaydık Seren Hanım'ı kaybedebilirdik" dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil riskli bir ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Seren Serengil'in doktoru açıklamasında şunları söyledi:

"Karnın içinde yapışıklıklar vardı"

"Çok riskli bir yolculuk oldu. Aynı bölgeden defalarca kez ameliyat olmuştu. Bünyesi çok zayıf düşmüştü. Karnın içinde yapışıklıklar vardı. Önce içeride ne olup bittiğini anladık. İçerideki yapışıklıkları temizledikten sonra ince bağırsakların büyük bölümünün devre dışı bırakıldığını anladık. Ve üst mide ile ince bağırsak arasında bağlantı yapılmış alt mideyi bulup bağlantı yapılacaktı. Ama alt mideyi bulamadık. Kendimize has teknikle devre dışı bırakılmış ince bağırsakları sindirime geri kazandırdık. Bu sayede rahatlayacak hastamız birkaç ay içinde."