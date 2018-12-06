Seren Serengil, hakkında kötü yorum yapanları ‘örgüt kurmak'tan şikâyet ediyor

Sunucu Seren Serengil, kendisi hakkında kötü yorum yapan takipçilerin ismini liste şeklinde çıkartıp sosyal medyada yayınladı. Serengil, bu isimler hakkında savcılığa 'örgüt kurmak’tan şikâyette bulunacağını söyledi.

Serengil, şu mesajı yazdı:

"Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret eden, iftira atan Instagram kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün hepiniz tespit edildiniz.

Savcılık ve emniyette bakalım örgüt kurmak sureti ile internet üzerinden suç işlemek suçu ile ilgili savunmanız ne olacak... (dahası da var sığmadı... bebek sahibi olmaya çalıştığımı bu süreçte doktorun yasakladığı stresin doruğunu yaşattılar bana. Bana bu şartlarda zaten kan pıhtılaşmam yüzünden riskli bir gebelik geçireceğim. Bunun stresi ayrı, anneme ölmüş babama benim namusuma edilen hakaretler ve iftiraları evli bir kadın olarak kaldırabilmem mümkün değil!"