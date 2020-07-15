Seren Serengil'den sonra Ece Erken de Alaattin Çakıcı'yla fotoğrafını paylaştı

Ece Erken, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hüküm giyen, yeni infaz düzenlemesi kapsamından tahliye edilen Alaattin Çakıcı'yla sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da bulunduğu bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı.

Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Alaattin Çakıcı'yla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Erken'in fotoğrafında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer alırken, paylaşımda "Alaattin Abim ile cundaliyalikavak hatırası" notunu paylaştı.

İki gün önce Seren Serengil sosyal medya hesabından Çakıcı'nın 30 yıllık aile dostu olduğunu açıklayarak bir fotoğraf paylaştı.