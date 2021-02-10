Seren Serengil'den Buse Varol'a: Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten, Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un oyunculuğunu beğenmediğini belirterek "Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı" dedi.

Beyaz TV'de ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, geçtiğimiz hafta sonu ikinci kez anne olan Buse Varol hakkında sert sözler söyledi. Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama babalığına da laf söyletmeyiz" demesinin üzerine araya giren Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şekilde ve en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesinin ardından Arto’dan “Sevmeyiz” tepkisini göstermesi dikkat çekti.

Arto, Seren Serengil sözleri üzerine Buse Varol için "Çok akıllı kız" dedi.