Seren Serengil: Demirören Grubu'nu tebrik ederim, özlediğimiz Hürriyet geri gelecek

Gülben Ergen’in şikâyeti üzerine 3 günlük zorlama hapsine mahk'um olan ve Yaşar İpek'le evlenme kararı alması nedeniyle son günlerde adından sıkça söz ettiren Seren Serengil, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Seren Serengil, Instagram hikâsinden paylaştığı mesajda "Demirören Grubu'nu tebrik ederim. Hoş geldiniz. Nihayet özlediğimiz Hürriyet geri gelecek" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'in paylaşımı şöyle:

Seren Serengil kimdir?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.



İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.



Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.



Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.



İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" oldu.

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunuyor.

Seren Serengil, “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüş ve 10. Aile Mahkemesi’nin tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi ilk başta Seren Serengil’in talebini kabul etmiş ve zorlama hapsi uygulamasına yer olmadığına karar vermişti. Ancak mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne Gülben Ergen tarafından itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilen Seren Serengil’in bilirkişi raporu doğrultusunda Serengil’in 3 gün zorlama hapsi uygulamasına karar vermişti.

2 Şubat'ta Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengi 5 Şubat'ta cezasını tamamlayarak serbest kalmıştı. Serengil, cezaevinden çıktığında şu açıklamayı yapmıştı:

"Zorlu bir süreçti. İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki... O üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine girmenin neresi şov olabilir. Yaşar iyi ki yanımdaydı... Onun bana varlığını göstermesi, adam gibi bir insanmış... Bu bir deneyim. İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğim bu durumu. Deliller üzerine konuştuk. Ben iftira atmadım, hakaret etmedim.

72 saatte 4 saat uyudum. Tek kişili odada kaldım. “Çatal, bıçak içeride serbest birisi gelir ünlü olmak için bir şey yapabilir” dediler. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kalmamı istediler. Cezaevinde 2 kez revire kaldırıldım. Bunun neresi şov olabilir."