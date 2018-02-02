Seren Serengil cezaevine gönderildi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu. Serengil, pazartesi gününe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil\'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.

Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil\'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen\'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil\'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

YAKALAMA KARARINI BEKLEMEDEN TESLİM OLDU

Serengil\'in dosyası, verilen 3 günlük hapis cezasının infazı için dün akşam İstanbul Adalet Sarayı İnfaz ve İlamat Bürosu\'na gönderildi. İnfaz savcılığı, dün akşam saatlerinde Serengil hakkında yakalama kararı çıkardı.

PAZARTESİ GÜNÜ ÇIKACAK

Yakalama kararının infazını beklemeyen Serengil, bu sabah İnfaz Savcılığı\'na gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlayan İnfaz Savcılığı\'nın, Serengil\'i cezaevine göndermek üzere polise teslim ettiği öğrenildi. Serengil\'in Pazartesi günü cezaevinden çıkacağı belirtildi. Serengil\'in, bugün cezaevine gireceği saatte pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi

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