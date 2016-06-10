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Seren Serengil: Ameliyat olmasam ölecektim

“Ameliyattan sonra hayatım normale döndü”

10 Haziran 2016 20:59

Geçtiğimiz günlerde tüp mide ameliyatı geçiren Seren Serengil, geçirdiği ameliyatın sağlığı için olduğunu söyledi ve “Ameliyattan sonra hayatım normale döndü. Zaten ameliyat olmasaydım, tansiyonum yüzünden en fazla birkaç yıl yaşayabilirmişim" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, geçirdiği operasyonun çok ciddi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Tüm vücudumda yağlanma olmuş. Doktorum hemen ameliyata karar verdi. Tansiyonum 18-10 arasında gidip geldiği için beyin kanaması riski taşıyordum" dedi.

Düzenli olarak spor yapan ve 56 kiloya düştüğünü söyleyen Serengil, "18 yaşındaki halime döndüğüm için çok mutluyum, artık rahat rahat denize gireceğim" dedi.

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