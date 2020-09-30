T24 LogoT24 Logo
Magazin

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

"Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar"

Hakan Altun - Ajda Pekkan

30 Eylül 2020 11:02

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

ETİKETLER

Hakan AltunAjda PekkanaşkflörtBodrumtatilSeren Serengil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24