'Seren para peşinde'

Seren Serengil, ayrılığa gerekçe olarak erken doğum nedeniyle kaybettiği bebeğinin Musevi mezarlığına gömülmesini ve Musa'nın 'çok kötü bir huyunun olmasını' göstermişti. Musa Aytun uzun süren sessizliğinin ardından evliliği ve hakkındaki iddialarla ilgili Sabah'a konuştu.



'Aramızdaki yaş farkı sorun olmaya başlamıştı'



Musa önce "Seren Serengil ile 2005 yılında tanışıp 2006 yılında da evlendik. Henüz üniversite öğrencisi olduğum bu yıllarda yaş farkını hiç sorun etmezken, zaman içinde anlaşamaz hale gelmiş ve onun baskıcı tutumuna daha fazla dayanamayarak evi terk etmiş bulunmaktayım. Bu ayrılık süresince, artık evliliğimizin devam edemeyeceğine karar vererek de boşanma davası açtım" sözleriyle durumu özetledi. Sonra suçlamalara cevap verdi.



'Para almak için yapıyor'



"Öğrenciliğim dahil, evliliğim süresince çalıştım ve evimin geçimini sağladım. Seren bu süreçte herhangi bir işte çalışmadığı gibi düzenli bir geliri de olmadı. Ayrıca haberlerde belirtildiği gibi ne benim için satılan bir ev ne de araba söz konusudur. Bugüne kadar sessiz kaldım ancak tahammül edilemez iftiralar atıldığı için kendimi savunmak zorundayım. Ayrıca boşanma davası ile para talep edebilmek için basını da alet ederek yapılan hazırlıklar olduğu endişesini taşımaktayım. Yoksa Seren'in yanlış haberlerle gündemde kalma çabalarına ayak uydurmak niyetinde değilim." İşte Musa'nın söyledikleri bunlar... Bakalım bundan sonra neler olacak!!!

