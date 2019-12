'Şerefsizliği yapan hesabını verecek!'

T24 - Başbakan Erdoğan, “Bizim dört kez bunlarla (terör örgütü PKK) bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenelenen mitingde, ‘Hükümetin PKK ile pazarlık yaptığı’ iddialarına karşı sert açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, “Hayır cephesinde kimler bir arada” diye sorarak özetle şöyle konuştu:



'Masaya oturmadık'



CHP, MHP, BDP, Türkiye Kominist Partisi, İşçi Partisi, YARSAV hepsi bir arada, bu cephede başka destek kıtası olarak kimler var? Kandil dağı var. Bu oylamaya katılmayacağız diyen kimler? hayır cephesi, bunlar sizinle iş birliği halinde. Bizim dört kez bunlarla (terör örgütü) bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir. AK Parti Hükümeti olarak bugüne kadar terör örgütüyle hiç bir zaman masaya oturmadık hiç bir zaman da oturmayacağız.





'İspatlayamazsanız müfterisiniz'



Bu iftirayı atanlara söylüyorum, ey Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli bizim masaya oturduğumuzu söylüyorsanız, bu iddianızı ispatla siz mükellefsiniz siz. Hukukta bir kaide var, müddei, yani iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer bu iddianızı ispatlayamazsanız müfterisiniz. Daha ileri bir ifade kullanmıyorum, çünkü terbiyem buna müsaade etmez.





'AKP'nin rotası



Silivri’deki iddianamelerde kimlerin kimlerle işbirliği tuttuğunu görüyorsunuz, Dörtyol ’daki alçakça saldırıda kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını gördünüz değil mi? Halk oylaması sürecinde kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını gördünüz. Benim milletim bu oyuna gelmeyecek. Buradan bir kez daha açık açık söylüyorum, Ak Parti, Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz, müzakere, anlaşma yapmaz. AK Parti ’nin siyasetini terör örgütleri asla ve asla belirleyemez. AK Parti’nin rotasını asla ve asla çeteler belirleyemez, çizemez. Ak Parti ’nin rotasını millet çizmiştir millet.





'PKK'nın hoparlörü'



Terör örgütü ve uzantıları silahla yapamadıklarını fitne ile yapma peşindeler. Mecliste milletin iradesinin gereğini yerine getirip oy kullanmaya elleri varmayanlar, şimdi teröristin fitnesine dört elle sarılmak suretiyle terör örgütü Kandilden ses veriyor, sufle veriyor, bunlar meydanlarda CHP, MHP, BDP toplantı salonlarında aynı doğrultuda nutuk atıyorlar. Terör örgütü Kandilden konuşuyor, CHP, MHP, BDP Ankara’da onun hoparlörü oluyor.





'Tedirgin oldular'



Terör örgütlerinin avukatı olmadık, ama CHP Silivri ’de avukatlık yapmaya devam ediyor. Biz milletin avukatı olduk. Karanlık senaryoları deşifre edeceğiz dedik, deşifre de ettik. Rahatsız oldular. Kirli tezgahları bozacağız dedik, tedirgin oldular. Hukukta kapalı devre, kast sistemini görüyorsunuz. Hukuku, adaleti nasıl birilerinin arka bahçesi haline getirdiklerini görüyorsunuz. Şimdi hukuk milletin ön bahçesi oluyor, kast sistemi, kapalı devre sistemi son buluyor. Bunu hazmedemiyorlar, artık milletin dediği olacak, bunu hazmedemiyorlar.







'Her şeyim ortada'



Sayın Kılıçdaroğlu gittiği her yerde bol keseden atıyor, ama dürüstçe atışlar değil. Ne gelirse aklından atıyor. Özün sözün bir olsun. Bir diyor ki ’Ben Horasan’dan geldim’. Ya nereden gelirsen gel ama doğrusu söyle. ’Tunceli Nazımiyedenim’ de. Söyle, niye gizliyorsun, kimliğinde neyse onu söyle. İlla benim de nereden gelip gelmediğimi araştırmanın anlamı yok. Kayıtlarım, her şeyim ortada. İlla bunun için de bir şey uydurmama da gerek yok. Boyumla posumlada uğraşma. 1.85. Buna da gerek yok.





'Edepsizlik yapıyorlar'



Bakınız son günlerde bir edepsizlik daha yapıyorlar. Bana uluslararası bazı üniversiteler fahri doktora unvanları verdi. Bu fahri doktora veren üniversitelerin arasında kiliselere ait üniversiteler de var. Şimdi kiliselere ait dünyadaki bu üniversiteler bana fahri doktora unvanı verdi diye utanmadan, terbiyesizce bu fotoğrafları dağıtmanın gayreti içine giriyorlar. Yani sen şimdi kalkıp dünyadaki kilise üniversitelerini yok mu farz edeceksin? Hristiyan Batı üniversiteleri, cübbelerini kalkarlar bu tür şeylerde bize verirler, giydirirler. Bunu kendileri için bir medet diye umuyorlar, ayıptır. Bu kadar düştüler bunlar. Bunlarda seviye kaybı var seviyeleri yok ki. Üstadın diliyle konuşacağım ama, yer müsait değil. Çünkü seviyesizlik de bir seviye. Onun için bunu da söylemiyorum. Bu kirli tezfahlara karşı vatandaşlarımın uyanık olmasını özellikle rica ediyorum.”