Şerefliyse Yargıtay'a götürsün

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın malvarlığının Yargıtay’dan çıkmadığı için her zaman siyaseten şaibeli olduğunu belirterek “Başbakan tam aklanmış değildir. Yargıtay’a gidip aklanırsa biz şapkamızı çıkarırız. Başbakan yürekli ve şerefliyse mal varlığıyla ilgili dosyasını Yargıtay’a götürsün” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında süren mal varlığı tartışmasını değerlendirdi. Başbakan’ın mal varlığı tartışmalarını anlamadığını ve ‘ben açıkladım onlar da açıklasın’ dediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Başbakan’ın önce biz bu soruyu hangi gerekçeyle soruyoruz onu anlaması lazım. Biz açıklanan mal varlığının alın teriyle kazanılıp kazanılmadığını soruyoruz. Bu kadar parayı sen nasıl kazandın diye soruyoruz. Yoksa kişi alın teriyle kazanmış, emeğiyle kazanmışsa o mal varlığına saygı duyarız.” dedi.



“YÜREKLİ VE ŞEREFLİYSE NİYE DOSYASINI YARGITAY’A TAŞIMADI?”



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Rize’den İstanbul’a geldiğinde mal varlığının ne olduğunu sorarken, Başbakan’ın Kasımpaşa’da birlikte top oynadığı bir arkadaşının ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın parası olmadığı için kramponlarını para toplayıp almıştık’ dediğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, “Şimdi kendisi dolar milyarderi. Bu parayı nasıl kazandı? Çalıştığı yer belli, aldığı ücretler belli. Şirketlerden aldığı kar payları belli. Bunları alt alta toplayalım, bugünkü mal varlığı bunun birkaç katı. Biz o soruyu soruyoruz başbakan yürekliyse ve şerefliyse, mal varlığı Ankara Adliyesi’nde görüşülürken, niçin bu dosyanın Yargıtay’a gitmesini sağlamadı. Yargıtay’a gitmemesi için bu dosyanın, dönemin savcısını ne yaptı? Adalet Bakanlığı müsteşarı yaptı. Onun ne özelliği vardı Adalet Bakanlığı müsteşarı olması için. Tek özelliği vardı mal varlığıyla ilgili davasını Yargıtay’a taşımadı. Başbakan tam aklanmış değildir. O dosya Yargıtay’a gidip aklanırsa biz şapkamızı çıkartırız.” diye konuştu.



“DENİZ BEY HESABINI HER ORTAMDA VERİR”



Başbakan Erdoğan’ın geçmişte işçilik yaptığını, belediye başkanı olduktan sonra ise ‘köşeyi döndüğü’nü belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu.



“Sayın Başbakan bana söyler mi kendisi ile Rize’den gelip bu görevleri yapmayan birisi acaba Başbakanın sahip olduğu mal varlığına sahip midir? Veraset olarak başbakana ne kalmıştır? Biz bunları sorguluyoruz Sayın Başbakan. Deniz Bey kendisinin veya eşinin mal varlığının hesabını her ortamda verebilir. Biz hesabını verecek insanlara değil hesabını veremeyecek insanlara soruyoruz. Sayın Başbakanın mal varlığı, dosya Yargıtay’dan çıkmadığı için, her zaman siyaseten şaibeli olmaya mahkumdur. Sayın Başbakan o şaibeden kurtulmak istiyorsa o dosyayı Yargıtay’a göndersin bakalım, Yargıtay ne diyecek? Çünkü oradan Adalet Bakanlığına müsteşar olarak gelecek kimse yok. Oradaki insanlar davalarda yasaların gereği neyse onu yerine getirirler. Başbakan bundan korkuyor, olay bu kadar açık.”



“ERGENEKON İKTİDARIN KONTROLÜNDE”



Kılıçdaroğlu, Ergenekon davası kapsamında 11 kişinin daha gözaltına alındığını, yolsuzlukların konuşulmaya başlandığı dönemlerde Ergenekon gözaltılarının yaşandığına yönelik bir soruya ise “Ergenekon hükümetin kontrolünde olan bir olaydır” yanıtını verdi.