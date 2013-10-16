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Yaşam

'Şeref tribününe Egemen Bağış kılığı ile girmek isteyen bir çocuk yakalandı'

Bu bir Zaytung haberidir...

16 Ekim 2013 13:55

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung”, A Milli Futbol Takımı’nın 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Hollanda ile maçında, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın milli forması ve elindeki Türk bayrağı ile izlemesini ti'ye aldı.

Zaytung’ta yer alan haberde "Türkiye-Hollanda maçında şeref tribününe Egemen Bağış kılığında girmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ali Kerimoğlu'nu hal ve hareketleri ele verdi..." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Egemen Bağış, sosyal medyada da dün akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu.  Bağış bu sabah Twitter hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Bağış; 'Maçı milli takım forması ile izlememi eleştirenlerin de Bayramı'nı kutluyorum. Gününüz güzel geçsin!' notunu takipçileriyle paylaştı.

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