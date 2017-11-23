Şeref Malkoç: Mahkemeye gitmeden önce bize gelin

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2016 yılında 5 bin 516 şikayet aldıklarını, yaptıkları faaliyetler sonucunda başvuruların geçen yılın 3 katına çıktığını, Kasım ayı itibariyle de 15 bini aştığını söyledi. Gelen müracaatları 6 ay içerisinde sonuçlandırmak zorunda olduklarını belirten Malkoç, vatandaşların mahkemeye gitmeden önce kendilerine müracaat etmelerini tavsiye ederek, \"15 bin başvuru yapılmış bu başvuruların yüzde 75\'i karara bağlanmış 6 aylık süre içerisinde. Bu olağanüstü bir tempodur. Önemli olan bu başvuruların doğru bir şekilde yapılmasıdır\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük Van\'daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Anadolu\'nun farklı şehirlerini dolaşarak STK\'ları, yöneticileri, muhtarları, kanaat önderlerini, dinlediklerini söyledi. Malkoç, illerin dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını, imkanlarını, avantajlarını öğrenip Kamu Denetçiliği kurumu olarak yapabildikleri katkıları not aldıklarını belirterek, \"Sorunlarla ilgili çözüm öneriler ve fırsatlarla ilgili de raporlarımızı devletin diğer kurumlarını iletip, illerimizle ilgili sorunların çözümüne katkı da bulunmaya çalışıyoruz. Şikayetler ile ilgili özellikle 2016 yılında 5 bin 516 şikayet gelmişken biz bu arkadaşlarla göreve başladığımızda yaptığımız bu faaliyetler ve basın tanıtım faaliyetler neticesinde başvurular geçen yılın 3 katına çıkmış ve şu anda Kasım ayı itibariyle 15 bini aşmış durumda.\"dedi.

Vatandaşın memnun olacağı şekilde hizmetleri, yöneticilerin halka sunmasına katkıda bulunmak, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini belirten Başdenetçi Malkoç, şöyle konuştu:

\"Biz halkın avukatlığını yapmaya çalışıyoruz idareye de yol göstermeye çalışıyoruz. Kararlarımızla onlara danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan husus olan şudur, kamunun vicdanını, kamunun sesini harekete geçirip Türkiye\'deki idareyi, şikayet yoluyla denetleyip kamu hizmetleri kalitesini arttırmak. Denetçiliği milletle devlet arasındaki sorunların ortadan kalkmasına katkıda bulunuyor. Bize müracaat kolay, faks, mektup ve elektronik ortam ile bize müracaat edebilirsiniz. Zaten bize gelen başvuruların yüzde 75\'i elektronik ortamdan geliyor. Biz başvurulardan ücret almıyoruz. Bu vatandaş için çok büyük kolaylık. Bize gelen müracaatları 6 ay içerisinde sonuçlandırmak zorundayız. Bahsettim 15 bin başvuru yapılmış bu başvuruların yüzde 75\'i karara bağlanmış 6 aylık süre içerisinde. Bu olağanüstü bir tempodur. Önemli olan bu başvuruların doğru bir şekilde yapılmasıdır.\"

\'MAHKEMEDEN ÖNCE BİZE MÜRACAAT EDİN\'

Başdenetçi Malkoç, vatandaşların mahkemeye gitmeden önce kendilerine müracaat etmelerini tavsiye ederek, \"Bizim bakamadığımız alanlar var, mahkemeye intikal eden davalara bakamıyoruz. Onun için insanımıza diyoruz ki, mahkemeyle sorununuz olduğu zaman mahkemeye gitmeden önce bize gelin, zaten dava açma sürelerini durduruyor bize açılan müracaat. Bu da önemli bir avantajdır. Bunun avantajı da avukatlık masrafı ya da dava harcını ödememiş olursunuz. İkincisi 6 ay içerisinde sorunun çözülebilir. Üçüncüsü de hani mahkemenin yüzü soğuktur derler ya hiç ona gerek kalmadan belki biz dostane çözüm yoluyla sorunları çözmüş olabiliriz. Diğer bir iyi tarafı da halkın avukatlığını yaparken tespit ettiğimiz alanlardaki sorunlarla ilgili olarak da eğer yönetmelik değişecekse yönetmelik değişikliği, kanun değişikliği yapılacaksa kanun değişikliğini ilgili kurumlara, makamlara tavsiye kararı olarak ardından da bunun takibini yapıyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI