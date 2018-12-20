Şeref Malkoç: Adaleti, kamu görevlilerinin çok daha titiz uygulaması gerekir

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, adaleti kamudaki görevlilerin çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerektiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) düzenlenen \'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr.Fazıl Tekin Salonu\'ndaki konferansı Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci izledi. Konuşmasında kamu denetçiliği ile ilgili bilgi veren Şeref Malkoç şunları söyledi:

\"Türkiye\'de kendi vatandaşımız dışında misafir etiğimiz birçok insan var. Bunlardan bir kısmı turist olarak geliyor, bir kısmı mülteci göçmen olarak geliyor. Devletimiz bütün imkanları elinden geldiği kadar insanımıza seferber ediyor. Eğitimi daha iyi hale getirmeyi arzu ediyor. Sağlık hizmetlerini daha kaliteli hale getirmeyi arzu ediyor. İnsanımızın refah seviyesini, hayat standardını daha iyi bir noktaya getirmek için çabalıyor. İşte devleti yönetenler diyorlar ki \'bu hizmetleri size veriyoruz. Belediyelerimiz suyundan çöpüne veya taşımasına kadar bu hizmetleri veriyor. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler bu hizmetleri veriyor. İşte bu hizmetlerin size sunumunda veya sizin bu hizmetlerden faydalanmanızda hizmette bir eksiklik, kusur, hata görürseniz veya hizmeti sunan kamu görevlilerinde bir davranış bozukluğu ya da hizmetin kalitesine mütenasip olmayan bir tutum görürseniz bunu da kamu denetçiliği kurumuna taşıyın diyor. Mahkemeye gidilebilinir mi? Evet gidilebilinir. Ama kamu denetçiliği kurumu yani ombudsmanlık; mahkemeye gitmeden önce çok kolay ücretsiz başvuru yapılabilecek, 6 ay gibi kısa zamanda sonuç alınabilecek, hepsinden önemlisi de idareyle insanımız arasında barış köprüsü oluşturulabilecek bir müessesedir.\"

\'BUNUN İKTİDARI MUHALEFETİ YOK\'

Kamu Denetçiliği\'nin kurulmasında katkıda bulunanlara teşekkür eden Şeref Malkoç, \"Bu kurumun kurulmasında, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle TBMM\'de 2010 yılında Anayasa değişikliğinde bunun öncülüğünü yapan o dönemki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız ve parlamentoda bulunan iktidar, muhalefet bütün partilere teşekkür ediyorum. Çünkü bunun iktidarı muhalefeti yok. Bu müesseselerin Türkiye\'ye kazandırılması ve en iyi şekilde işletilmesi gerekir. Bizim kurumumuzun belki en önemli eksikliği çok yeni bir kurum olması. Yani 6 yıllık bir kurum. 2010 yılında Anayasa değişikliği ile anayasaya girmiş, 2012 yılında da yasallaşmış. Kamu hayatında 5 yıl 6 yıl, öyle çok fazla bir şey değil. Biz bu kurumu Türkiye\'de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak ve tanıtmayı arzu ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'ADALETİN OLMADIĞI YERDE NE HUZUR, NE DE KALKINMA OLUR\'

Konuşmasında adaletin önemine değinen Şeref Malkoç, \"İnsanın huzuru ve refahı, hak ve imkanlarını kullanabilmesinde de işin temeli adalet. Adaletin olmadığı yerde ne hak ve özgürlükler olur, ne huzur ne barış ne de kalkınma olur. Peki adalet nedir? Bunu devlet bazında, kamu bazında, kurum bazında tanımlamak mümkün ama en basitinden sizlerin, üniversitede ya da sosyal çevrede arkadaşlarınız var ya, veya kardeşleriniz, veya anneniz, babanız veya yakın akrabalarınız, veya hocalarınıza karşı ilişkileriniz var ya. Orada size yapılmasını istemediğiniz herhangi bir davranışı, muameleyi, başkasına yapmamanız adaletin temelini oluşturuyor. Bunda insana saygı, insan hukukunu korumak vardır. Çünkü hem bizim inancımızda hem anayasamızda, hem de doğal hukukta insanlar eşit olarak doğar. Bu anayasalarla da teminat altına alınmış, yasalarla da uygulanması netleştirilmiştir. Bu adaleti tabi kamudaki görevliler çok daha titiz ve dikkatlice uygulamalıdır\" dedi.

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