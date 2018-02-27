Şeref Malkoç: 15 Temmuz, 28 Şubat'ın gayrimeşru çocuğu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, FETÖ\'nün 28 Şubat\'ın suç ortağı olduğunu belirtip, o dönem tasfiye edilen subayların yerine örgüt elemanlarının yerleştiğini ifade ederek, \"15 Temmuz, 28 Şubat\'ın gayrimeşru çocuğudur\" dedi.

Bursa\'da katıldığı bir program sonrası Doğan Haber Ajansı\'na konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. FETÖ\'nün 28 Şubat döneminde darbenin öncülüğünü yapan Çevik Bir\'e destek verdiğini söyleyen Malkoç, \"FETÖ, gerçek, samimi Müslümanların, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden uzaklaştırılarak yerlerine kendilerinin geçmelerini sağlamıştır. FETÖ, 28 Şubat\'ın planlayıcısı değilse de suç ortağıdır. O dönemde 2 bin civarında subay ihraç edildi. Onların yerlerine kendini gizleyerek, içki içerek, namaz kılmayarak, oruç tutmayarak, çeşitli yollarla kendini gizleyerek yer buldular. Bunların da bir kısmı sonradan general oldu. Bunların kim olduğu da isim isim bilinmektedir. Tabii bunlardan çoğu da şu an yargılanmaktadır. O dönem FETÖ elebaşının Başbakan Necmettin Erbakan için söyledikleri bellidir; \'Beceremediniz, bırakın gidin\'. Sen kimsin ki milletin oylarıyla gelmiş Başbakana böyle şeyler söylüyorsun? Diğer bir husus da FETÖ, siyaseti kötülemek için elinden geleni yapmıştır. \'Cebrail gelse, parti kursa oy vermem\' diyerek siyaseti aşağılamış, \'Kötü\' demiştir. Türkiye\'de son 20 - 25 yılda ne kadar fitne varsa, hepsinin içerisinde FETÖ vardır. Çok şükür ki millet bunun farkına varmıştır ve şu anda 15 Temmuz\'un failleri Türk adaletinin önünde hesap vermektedir. Özet olarak; 15 Temmuz, 28 Şubat\'ın gayrimeşru çocuğudur\" dedi.

\'NECMETTİN ERBAKAN DEMOKRASİYİ KORUMAK İÇİN ÇIRPINDI\'

28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan\'ın Erbakan\'ın demokrasiyi ve hukuku korumak için çırpındığını, gayret ettiğini söyleyen Malkoç, şöyle konuştu:

\"Necmettin Erbakan vatansever, yerli ve milli bir insandı. Bu milletin başına 28 Şubat sıkıntısının gelmesinden dolayı çok üzüldü, yıprandı. Hukuku korumak için, demokrasiyi korumak için çırpındı, gayret etti. Milletin burnunun dahi kanamaması için olağanüstü çaba sarf etti. Yüzü terledi, anlı terledi, gönlü kırıldı ama millete bunu yansıtmadı. O, Türkiye\'ye saldırı olduğu zaman, Türkiye\'yi koruyacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Çevik Bir ve çevresindekiler temsil etmediğine, Türkiye\'nin sivil toplum olarak en örgütlü partinin Refah Partisi olduğuna, yaşananların yabancı bir tuzak olduğuna inanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Refah Partisi\'nin birbirine vuruşturarak, kırdırarak milleti zayıflatmak istediklerine inanıyordu. O açıdan partisi kapatıldığında bile herkes gerilim halindeyken, herkesin içerisinde çıktı ve \'Bu olayın tarihin akışı içerisinde zerre kadar önemi yoktur. Her zamankinden daha fazla memleketimizin huzura ve barışa ihtiyacı vardır. Kimse yanlış bir şey yapmasın. Bu haksız kapatma kararı bizim ileride tek başımıza iktidar olmamızın yolunu açmıştır\' dedi. Adeta o günden Ak Parti\'nin geleceğini işaret etti. Yüreği yandı, ciğeri kavruldu, haksızlığa rağmen direndi, ama hukukun içinde direndi. Bütün insanları meşru kuralları içerisinde davranmaya yönlendirdi. Bu, onun vatanseverliğini millete olan bağlılığını ve müslümanlara olan sadakatini gösteriyor.\"

\'EĞİTİME BİRAZ DAHA EĞİLMEMİZ LAZIM\'

Son zamanlarda Kamu Denetçiliği Kurumu\'na gelen şikayet sayısının 3 kattan daha fazla artmasını da değerlendiren Malkoç, \"En fazla şikayet, kamu personelinden geliyor. İkinci sırada eğitim, üçüncü sırada ise yerel yönetimler yer alıyor. Şikayetlerin olması gayet güzel, çünkü şikayetler olunca bir idareyi denetliyoruz. Kurum olarak da birinci sırada Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan şikayet var. İkinci sırada ÖSYM\'den. Böyle devam ediyor. Eğitim konusuna biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Kurum yöneticilerinin de bu şikayetlerden dolayı üzülmemesi gerekiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun görevi bu şikayetleri insanlarımızdan alıp idarenin hizmetinin kalitesini arttırmaya çalışmaktır, insanımızın hak arama özgürlüğünü arttırmaya çalışmaktır. Biz o açıdan Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun daha tanınır ve bilinir olmasına gayret ediyoruz\" şeklinde konuştu.

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