‘Şeref Dayı ve Gölgesi’ New York Film Festivali’nde

Işıl Öz

Yönetmenliğini Buğra Dedeoğlu’nun yaptığı kısa film, ‘Şeref Dayı ve Gölgesi’ bu hafta Antalya Altın Portakal, Yunanistan’daki Ionia Uluslararası Film Festivali ve Kosova’daki FerFilm Festivali’nin ardından New York Film Festivali’nde gösterildi.

Film, bir Kıbrıs gazisi olan Şeref Dayı’nın harp sırasında vurulmasına sebep olan gölgesinin bir gün onu terk etmesini ve torunu ile beraber gölgesinin peşine düşmesini konu ediniyor.

Filmin yönetmeni Buğra Dedeoğlu’ndan T24 için bilgi aldık.

Filmi çok kısa bir sürede çektiklerini fakat post-prodüksiyon süreci için bütçelerinin olmaması sonucu filmi uzun bir süre sonra tamamlayabildiklerini söyleyen Dedeoğlu, film bütçesinin bir kısmını fon siteleri ile sağladıklarını belirtti. İzleyiciden aldıkları tepkilerin gayet güzel olduğunu dile getiren yönetmen, “festivallerin hepsinden güzel geri dönüşler aldık” dedi ve ekledi: “Tabii bunların arasında New York Film Festivali, dünyanın en önemli film festivallerinden biri olduğu için çok önemli. Bundan sonra yapacağımız filmlerin de bu tip başarılar yakalamasını istiyoruz. Umarım New York’a bir uzun metraj ile tekrar geliriz.”

Filmin fragmanı için tıklayınız

Buğra Dedeoğlu kimdir?

1984 doğumlu. Lise eğitimi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 2009 yılında iletişim fakültesinden mezun oldu. İzmir’de geçirdiği üniversite hayatı boyunca video klip ve kısa film denemelerinde bulundu. Bu filmlerden “Körfezin Ayırdığı Biladerler” isimli belgesel kısa film birçok önemli festivalde gösterildi. Birçok ticari marka ve sosyal sorumluluk projesi için reklam filmlerinde görev aldı, reklam filmi çekti. “Kara Köpekler Havlarken”, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” ve “Unutma Beni İstanbul” isimli uzun metrajlı filmlerin farklı departmanlarında çalıştı. Kurgusunu yaptığı filmlerden “Sessiz/ Be-Deng” Cannes Film Festivali’nde en iyi kısa film dalında Altın Palmiye kazandı. Dedeoğlu, halen senarist, kurgucu ve yönetmen olarak çalışmalarına devam ediyor.