Serebral palsili Eymen için Hindistan umudu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan Bahar Bulut, (27) serebral palsi (SP) denilen beyin felci hastası oğlu Eymen (5) için hayırseverlere çağrıda bulundu. Hindistan’da yapılacak kök hücre tedavisinin oğlu Eymen için umut olduğunu söyleyen anne, \"Ben iyileşeceğinden eminim, bundan hiçbir zaman şüphe duymadım\" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan ev kadını Bahar Bulut ve demir ustası Gökhan Bulut (38) çiftinin oğulları Eymen, 8 ay 1 haftalıkken özel hastanede normal doğum ile dünyaya geldi. Bahar Bulut, doğumdan sonra minik Eymen’in kuvözde geriye doğru C harfi şeklinde yattığını gördü, ancak hemşireler, iddiaya göre bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 ay boyunca geriye doğru kasılan ve neredeyse hiç uyumayan Eymen\'deki farklılığı fark eden aile, birçok farklı hastaneye gitti ancak teşhis konulamadı. Daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum sırasında Eymen’in oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan tahliller sonucunda serebral palsi (SP) teşhisi konulan minik Eymen, şimdi iyileşebilmek için kök hücre tedavisi olmayı bekliyor.

Oğlu Eymen’in tedavisi için Hindistan’da bulunan hastane ile görüştüklerini ve hastaneye kabul edildiklerini dile getiren anne, yaklaşık 45-50 bin TL olan tedavi masraflarını karşılayabilmek için hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Bahar Bulut, \"Eymen verdiğim tüm komutları algılayabiliyor. Bu süre içinde ben kendimi ona adadım ve çok ilerleme kaydettik. İyileşeceğinden hiçbir zaman şüphe duymadım, Eymen’in iyileşeceğini biliyorum\" dedi.

\'DOĞUMU YAPTIRAN DOKTORA DAVA AÇTIM\'

Eymen’in özel bir hastanede 8 ay 1 haftalık doğunu anlatan anne Bahar Bulut, \"Doktor normal doğuma zorladı ve o sırada oksijensiz kaldığı için beyin kanaması geçirmiş. Bize sağlıklı bebek dediler. Ben kuvözde geriye doğru C harfi şeklinde yattığını gördüm, hemşirelere sordum. \'Annesi, öyle rahat ediyor\' dediler. Eymen 3 ay boyunca hep ağlıyor ve geriye doğru kasılıyordu. Defalarca hastaneye gittik ve tespit edemediler. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde MR ve EEG tahlilleri yapıldı ve doğumda oksijensiz kalmaya bağlı olarak serebral palsi teşhisi konuldu. Ben doğumu yaptıran doktordan şikayetçi oldum. Ancak bilirkişi ve adli tıp uzmanları doktoru kusurlu bulmadığı için dava açılmadı. Doğumu yaptıran doktorla konuştum, tedavi için yardım edeceğini söyledi, ancak yardım da etmedi\" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GEREKİYOR

Eymen’in şu anda bir özel eğitim merkezinde (Bayraklı Tolga Özel Eğitim Merkezi) fizik tedavi gördüğünü belirten anne Bulut, \"Şu anda haftada 1 saat fizik tedavi görüyor. Orada fizik tedavi uzmanı Buket hanım Hindistan’da Eymen’in tedavi edilebileceği ile ilgili bizleri umutlandırdı. Daha önce Hindistan’da tedavi olan çok kişi varmış. Orada kök hücre nakli olması gerekiyor. Döndüğünde de havuzda fizik tedavi görmesi lazım. Biz Hindistan’da bulunan hastaneye başvurduk ve Eymen’in orada tedavi edilebileceğini söyleyerek kabul ettiler. Şimdi tek derdimiz tedavi için gerekli olan yaklaşık 45-50 bin TL’yi bulabilmek\" diye konuştu.

KENDİNİ OĞLUNA ADADI

Tek isteğinin oğlunun iyileşmesi olduğunu söyleyen Bahar Bulut, \"Eymen yaklaşık 2 yıl önce tamamen yatalaktı ama ben onunla sürekli olarak ilgileniyorum. Evde de bir takım hareketler uyguluyorum belli bir süre sonra destek ile oturur pozisyonda durabilir hale geldi. Ben çalışmıyorum ve Eymen’i bırakıp hiçbir yere gidemiyorum. Kendimi Eymen’e adadım. Eymen çok akıllı, neşeli ve azimli bir çocuk. Gelişiyor ve ilerlemesi var. Verdiğim tüm komutları algılıyor ve ben iyileşeceğinden eminim, bundan hiçbir zaman şüphe duymadım. Eymen de yürüyecek, oturacak, koşacak, okula gidecek\" dedi.

Eymen’in gördüğü fizik tedavi ile birlikte destekli bir şekilde emekleme yapabilen ve oturabilen bir çocuk haline geldiğini dile getiren uzman fizyoterapist Buket Uzun, \"Eymen tedaviye olumlu cevaplar veren bir çocuk. Fizik tedavinin devam etmesi halinde çok daha olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Hindistan’da bireysel olarak çocuklara bakıldıktan sonra karar verilen bir tedavi yöntemi uygulanılıyor. Eymen için sorduğumuzda uygun bir çocuk olduğu yanıtını aldık. SP’li çocuklarda yüzde 97 oranında başarı elde edilen bir tedavi uygulanılıyor. Kemik iliğinden alınan kök hücreler omurilik sıvısına enjekte ediliyor. Bir süre sonra fizik tedavi ile desteklendiğinde bu çocuklarda çok güzel gelişmeler oluyor. Keskinlikle olumlu döneceğini düşünüyorum. Yüzde 97 çok yüksek bir oran\" diye konuştu.



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