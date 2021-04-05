Serebral palsili 22 yaşındaki Sude, liseyi evde eğitimle bitirdi

Doğuştan serebral palsi olan, kamuoyunda sıkça anıldığı isimle “beyin felci” teşhisi konan 22 yaşındaki Sude Karaorman, yarıda bıraktığı lise eğitimini uzun bir aradan sonra evde tamamladı ve mezun oldu. Yazar olmak isteyen Karaorman kendisi gibi engelli bireyler için evde eğitimin yaygınlaştırılmasını istiyor.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Yunus Tan'ın haberine göre, 1999’da ikizi Rana ile birlikte dünyaya merhaba diyen Sude Karaorman’a doğumundan sonraki bir yıl içinde Serebral Palsi tanısı kondu. Ailesi onu hızla özel eğitime başlattı. Ancak üçüncü sınıfta oturma becerisini kaybettiği için yaklaşık bir buçuk yıl okulundan uzak kaldı. Zamanla oturma becerisini kısıtlı olarak tekrar kazandı ve evde eğitim alabilmesi için çıkarılan rapor sayesinde öğrenim hayatına kaldığı yerden devam etti.

"Engelli de olsak bizim de eğitim almak hakkımız"

Evde eğitime erişebilmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Sude Karaorman, başarısının ardındaki nedenin arkadaşlarının ilgisi ve öğretmenlerinin desteği olduğunu şu cümlelerle dile getiriyor: “Yeniden okula başlamak, eğitim almak beni çok mutlu etti. Evde aldığım eğitim sayesinde geçen yıl okulumdan mezun oldum. Pandemi oluşmadan önce de arkadaşlarım evime geliyordu, birlikte resim yapıyorduk, boncuk işliyorduk. Öğretmenlerimin olmadığı vakitlerde arkadaşlarımla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyordu. Ayrıca öğretmenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Yazar olmak istediğim için edebiyat öğretmenim ile birlikte öykü denemelerine öğrenciyken başlamıştık. Bu çalışmalara da devam edeceğiz.”

Evde eğitimin birçok engelli için eğitim fırsatının kapısını aralayacağına dikkat çeken Karaorman, “Engelli de olsak bizim de eğitim almak hakkımız. Ben bu engeli aştım ancak benim gibi engeli olan arkadaşlarım da eğitim alsın istiyorum” diyor.

Uzun yıllar gördüğü tedavi süreci sırasında yaşadığı bazı sorunlara da değinen Sude Karaorman, doktorların engelli hastalarla daha iyi iletişim kurmalarını ve kendilerini iyi dinlemelerini istiyor.

"Sude gibi binlerce çocuğumuz topluma kazandırılabilir"

Sude Karaorman’ın annesi aynı zamanda bir psikolog. Anne Psikolog Didem Gülertan, Karaorman’ın eğitim sürecini bizzat yönettiğine dikkat çekiyor. Gülertan, kızının zorlu eğitim sürecini şöyle özetliyor: “Kaynaştırma eğitimine de ara vermek zorunda kalmamızın ardından eve öğretmenler gelmeye başladı, tüm eğitimleri tamamlayarak liseye kadar geldi ve mezun oldu”. Didem Gülertan’ın, Sağlık Bakanlığı’na evde eğitim gören çocukların rapor sürelerinde kolaylık sağlaması yönünde bir çağrısı da var: “Bu raporun her yıl yenilenmesi gerekiyor ve bu çocuklar her yıl kurula giriyorlar, testler yapılıyor ve çocuklar çok zorlanıyorlar. En azından bu raporların 2-3 yıllık verilmesi söz konusu olursa çocukların eğitimleri yarıda kalmamış olur. İmkân verilince Sude’nin neler yapabildiğini hepimiz gördük. Ben inanıyorum ki Sude gibi binlerce çocuğumuz topluma kazandırılabilir.”