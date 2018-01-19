Serebral Palsi hastası Ceylin karnesini evinde aldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, erken doğum sonrası Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve evde eğitim hizmeti alan Bekir Aksoy İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Ceylin Taşkıran (7), karne sevincini evinde yaşadı. Ceylin, karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük\'ün elinden aldı.

Çorum\'da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün evde eğitim hizmetinden yararlanan Ceylin Taşkıran, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl karnesini evinde aldı. Erken doğum sonrası Serebral Palsi hastası olan, Bekir Aksoy İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Ceylin’e karnesi, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından evinde verildi.

Evde eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemli uygulamalarından birisi olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, şunları söyledi:

\"Uzun süreli evde olması gereken, gelişimle ilgili evde olması gereken öğrencilerimize bakanlığımız bire bir öğretmen görevlendirip, evde eğitim hizmeti veriyor. Çorum’da şu an 15 tane evde eğitim hizmeti verdiğimiz öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bu hizmeti veriyoruz. Gerçekten önemli bir hizmet. Dışarı çıkma durumu olmayan, rahatsızlığı olan çocuklarımız için velilerimiz bize müracaat ediyorlar. O öğrencilerimize de öğretmen görevlendirmesi seve seve yapıyoruz. Ceylin kızımız birinci dönemi başarıyla bitirdiği için kendisine karne vermek için buradayız.\"

Öğretmeni Seda Tepe ise Ceylin’in engeline rağmen yazabildiğini, okuma seviyesinin de yaşıtı çocuklarla aynı olduğunu belirterek \"Önce boyama yaptık. Ardından çizgi çalışmaları yaptık. Bu tabii ki diğer okuldaki öğrencilere nazaran daha uzun bir süreçti. Ardından yazı yazamayacağını düşündüğümüz halde yılmadım, \'Deneyelim, başaracağız\' dedim. Bunun da meyvesini 4.5 ay sonra görüyorum. Adını, soyadını ve ne söylersem yavaş da olsa yazmaya çalışıyor. Okuması yaşıtlarıyla aynı seviyede. 4.5 ay içerisinde kendisi de çok çaba sarf etti\" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne evde eğitim hizmeti için başvurduklarını dile getiren Ceylin\'in annesi Hatice Sayın Taşkıran (34), \"Öğretmenimiz her gün geliyor, ilgileniyor. Bayağı bir yol kat ettik. Kalem dahi tutamıyordu, şimdi yaşıtları kadar yazabiliyor\" dedi.



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