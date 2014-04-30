'Serde gericilik var, iki lokomotifli HDP'nin gerisinde oluruz'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, BDP'nin HDP'ye geçişiyle ilgili bir öneri sundu. Tan, "İki lokomotif talebim var yani. Bir önde bir arkada. Serde bizde gericilik var, bari arkadaki lokomotif biz olalım, bazen geriye doğru da götürebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Mısır'daki idam kararlarını eleştiren Tan, idam kararlarının haksız bir karar olduğunu belirterek, dünyanın bu olaya yeterince tepki vermediğini söyledi.

1 Mayıs ve Taksim gerginliği konusunda da Tan, hükümetin 1 Mayıs konusundaki ısrarını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

'HDP'ye katıldım, imzaları zaten atmıştık'

Bir gazetecinin, "HDP'ye katıldınız mı?" sorusuna Tan, “Geçtim çünkü biz imzalamıştık bu geçişleri. HDP ile ilgili eleştirilerimi, çekincelerimi söyledim, anlattım. Arkadaşlarımız da taahhüt ettiler. 'HDP bütün Müslüman, liberal, sosyal demokratları ve Türkiye'de sistem mağdurlarını ve sistemden rahatsız olanları gerçek bir demokrasi talebinde olanları kapsayacak bir parti olacak' dediler hepsi. Şu anki eş genel başkanlardan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a kadar bu taahhüdü verdiler. Yine aynı şekilde Kürt siyasetinin Türkiye içindeki ve dışındaki unsurları da yazdıkları yazılarla HDP'nin aynen benim getirdiğim eleştiriler doğrultusunda bir siyasi parti olacağını söylediler. Eğer böyle bir siyasi parti olursa zaten canla başla çalışacağız" dedi.

'Dindar demokratlar yük katarı mı?'

Tan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama mesela şöyle bir cümle de kullanılmış ben yokken. HDP'nin lokomotifi sol ve sosyalistler olacak. Vallahi sol ve sosyalistler lokomotif olursa bizim gibi dindar demokratlar ne olacak, biz de yük katarı mı olacağız, yoksa bu trenin yemekli vagonu mu, yolcu vagonu mu olacağız bilmiyorum. Ben şunu öneriyorum. Bizde eş başkanlık var. İki lokomotif kullanalım diyeceğim. Hem sol, hem de dindar demokratlardan bir lokomotif olsun. Hiçbir trende iki lokomotif yok derlerse, bazı trenlerin bir başında, bir de arkasında lokomotif var. Serde bizde gericilik var, bari arkadaki lokomotif biz olalım, bazen geriye doğru da götürebiliriz diye düşünüyorum. Bu son söylediklerim biraz polemiğe giren şeyler. Aynen yazarsanız memnun olurum. Çünkü bir kelime eksik ifade edilirse biraz farklı noktalara çekilebilir. Ne dediğimi dedim ben. Tam kelimesi kelimesine. İki lokomotif talebim var yani. Bir önde bir arkada. Fazla ileri giderse biraz geriye çekeriz."