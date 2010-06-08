Serdar Turgut'a hakaretten hapis istemi

Akşam gazetesindeki köşe yazısında şarkıcı Rojin'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Serdar Turgut'un 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Serdar Turgut katılmazken, müdahil şarkıcı Rojin Ölker hazır bulundu.



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Serdar Turgut'un, 24 Ekim 2009 tarihli Akşam gazetesinin 5. sayfasında yayınlanan "PKK teröristi olmadığıma pişmanım" başlıklı yazının eser sahibi olduğunu belirterek, Turgut'un kullandığı ibarelerle Ölker'in şeref ve haysiyetine yönelik hakaretamiz ifadeler kullandığını kaydetti.



Cumhuriyet Savcısı, Turgut'un bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin tüm dosya kapsamından anlaşıldığını bildirdi.



Turgut'un "basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay ile 2 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, "cinsel taciz" suçunun yasal unsurları oluşmadığından Turgut'un bu suçtan beraatına karar verilmesini istedi.



Cumhuriyet Savcısı, Turgut hakkındaki hükmün açıklanmasının CMK'nın 231. maddesi uyarınca geri bırakılmasına karar verilmesini de talep etti.



Ölker'in avukatı Müçteba Kılıç da Turgut'un Kürt açılımı dolayısıyla böyle bir yazı yazdığını söylediğini belirterek, "Müvekkilim, Kürt açılımının tarafı değildir. Bu nedenle yazıdan rencide olmuştur. Sanığın cezalandırılmasına karar verilsin" dedi.



Ölker de bir sanatçı ve kadın olarak bu olaydan son derece rahatsız olduğunu ve yetiştiği kültür itibariyle "seks kölesi olarak ve örgüt üyesiymiş gibi" gösterilmekten dolayı sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.



Turgut'un avukatı Zafer Deniz Akçabal ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yazılı savunma yapmak için süre talep etti.



Duruşma sanık avukatının yazılı savunma hazırlaması için ertelendi.







