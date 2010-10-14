Serdar Turgut, Rojin'e 10 bin lira tazminat ödeyecek

T24- Sanatçı Rojin, kendisi hakkında “Onu dağa kaldırır, seks kölem yapardım” diye yazan Akşam Gazetesi yazarı Serdar Turgut hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Turgut'un 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Sanatçı Rojin’in, gazeteci Serdar Turgut hakkında açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Turgut’un 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Akşam Gazetesi yazarı Serdar Turgut, 24 Ekim 2009’da “PKK Teröristi Olmadığıma Pişmanım” başlıklı bir yazısında PKK militanı olduğunu hayal ederek dağda seks partileri olduğunu, hoşlanabileceği hiçbir kadın PKK’lı görmediğini bu yüzden de şehre inerek Rojin’i dağa kaldırıp seks kölesi haline getireceğini yazmıştı.



Yazının yayınlanmasından sonra ünlü sanatçı Rojin kendisine hakaret edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rojin, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, Serdar Turgut’un “cinsel taciz” ve “basın yoluyla hakaret” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Turgut hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat talebinde de bulunan Rojin “Hem Kürt kökenli olduğum için aşağılandım, kadın olduğum içinse cinsel istismara maruz kaldım” dedi.