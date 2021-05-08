Serdar Tatlı "kural hatası yok" dedi, TFF üyesi Selim Soydan "bu bir kural hatasıdır" diye itiraz etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe-Alanya maçına ilişkin tekrar kararına yönelik toplantısında, pozisyonla ilgili görüşlerini açıklayan MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Bize göre kural hatası yok" dedi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, "Hakem maçın mutlak hakimidir. VAR’dan itiraz gelince pozisyonu ne izledi ne de kararında direndi. Bu bir kural hatasıdır" diye itiraz etti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün İstanbul’da toplanarak, Fenerbahçe’nin ‘kural hatası’ iddiasıyla tekrarlanmasını istediği Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili başvurusunu görüştü.

Başkan Nihat Özdemir ile üç üyenin Zoom üzerinden, diğer üyelerin ise bizzat katıldığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Tatlı, yaptığı sunumda, "Bize göre kural hatası yok" dedi.

Selim Soydan'dan itiraz geldi

Hürriyet'in haberine göre; TFF’nin A Milli Takım’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan, MHK Başkanı Tatlı’nın görüşlerine karşı çıkarak düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Hakem maçın mutlak hakimidir. O maçın hakemi (Yaşar Kemal Uğurlu) önce penaltı kararı verdi. Ardından VAR’dan ofsayt uyarısı gelince ne gidip monitörde pozisyonu izledi ne de kararında direndi. Kararında direnmeliydi. Dolayısıyla sizin argümanlarınıza katılmıyorum. Bu bir kural hatasıdır."

Soydan’ın itirazı üzerine Tatlı, IFAB’ın konu ile ilgili talimatları doğrultusunda yeni bilgiler verdi. Ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir devreye girip, "Selim Bey düşüncesini söyledi, bu konuda başka bir söyleyeceği olan var mı?" diye sordu. Diğer üyelerden ses çıkmayınca oylamaya geçildi ve kural hatası itirazı reddedildi.

Ne olmuştu?

F.Bahçe 0-0 biten Aytemiz Alanyaspor maçında Valencia’ya yapılan harekete verilen penaltının, VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin kural hatası olduğunu savunmuştu.