-SERDAR TAŞÇI STUTTGART'TA KALIYOR HAMBURG (A.A) - 16.07.2010 - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta oynayan Serdar Taşçı'nın, Stuttgart'ta kalmak istediği belirtildi. Bazı Alman gazeteleri, Hamburg'un Serdar'a teklifte bulunduğunu, ancak futbolcunun Stuttgart'ta kalmayı tercih ettiğini yazdı. Hamburg takımının yeni teknik direktörü Armin Veh, Stuttgart'ta teknik direktör olarak çalıştığı dönemde Serdar'ı altyapıdan birinci takıma almıştı. Stuttgart Spor Direktörü Jochen Schneider, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Taşçı ile Pazartesi günü yüz yüze, Çarşamba günü de telefonla konuştum. Bu görüşmede her şeye açıklık getirildi. Serdar bizde kalıyor" dedi. Genç futbolcunun, Stuttgart takımıyla 2014 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.