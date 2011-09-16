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Serdar Sarıgül'ün davası düştü ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 17:32

-Serdar Sarıgül'ün davası düştü ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Adana Sıkıyönetim Mahkemesinde 1981'de görülmeye başlanan ''yasadışı Devrimci Yol örgütü'' davasının sanıklarından olan ve dosyası tefrik edilerek yargılaması devam eden Serdar Sarıgül hakkındaki dava, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle düştü. ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak ve yasa dışı Devrimci Yol örgütü adına faaliyette bulunmak'' suçlarından yargılanan Sarıgül hakkındaki davanın görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Sarıgül hakkındaki davanın, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle düşmesini talep etti. Mahkeme heyeti de zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle Sarıgül hakkındaki davanın düştüğünü açıkladı. Adana Sıkıyönetim Mahkemesi, ''yasa dışı Devrimci Yol Örgütünü kurmak, sevk ve idare etmek, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak, örgüte yardım etmek, adam öldürmek'' gibi suçlardan 343 sanık hakkında açılan davayı 16 Haziran 1981'de görmeye başladı. Mahkemenin 1986'da verdiği hüküm, 1991'de Askeri Yargıtay tarafından bozuldu. Adana Sıkıyönetim Mahkemesinin, geçen süre içinde kapatılması nedeniyle dava Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine gönderildi. Sıkıyönetim mahkemelerinin yargı yetkisinin kaldırılmasıyla davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, 8 Haziran 2001'de, 101 sanıklı davada, sanıklardan 3'üne idam, 6'sına müebbet hapis, 2'sine de ağır hapis cezaları verdi. Ancak, Yargıtay usul eksikliği nedeniyle 11 sanık hakkında verilen hükmü 2007'de bozdu. Davayı yeniden görmeye başlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 sanıktan 8'ini ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, suç tarihinde yaşı küçük olan bir sanığı aynı suç nedeniyle 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.  Bir sanık hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düşerken, Serdar Sarıgül hakkındaki dava dosyası tefrik edilmişti. Sarıgül hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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