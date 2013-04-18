Serdar Ortaç'tan sokak çocuklarına 3.500 liralık alışveriş

Serdar Ortaç dün bir arkadaşıyla birlikte Etiler'deydi. Hürriyet'ten İbrahim Şahin'in haberine göre, bisiklet turu atan şarkıcının önünü sokak çocukları kesti. Karınlarının aç olduğunu söyleyen çocuklar Serdar Ortaç'tan yardım istedi.



Önce karınlarını doyurdu, ardından alışverişe götürdü



Çocukların isteğini kıramayan Ortaç, onları Akmerkez'e götürdü. Önce çocukların karnını doyuran Ortaç, ardından spor kıyafetleri satan bir mağazaya girerek çocuklara tişört, mont ve çorap aldı.



'Onları çok seviyorum'



Alışveriş merkezinden çocuklarla birlikte çıkan Serdar Ortaç, "Benden bir şey istemeleri beni çok mutlu etti, onları seviyorum" dedi...