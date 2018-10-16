Serdar Ortaç'tan çocuk açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe ile birlikte en az iki yıl daha çocuk sahibi olma planları bulunmadığını belirterek, "Hedef 2020" dedi.

Azerbaycan'ın Batum kentindeki konserinden dönerken havalimanında gazetecilere konuşan Ortaç, bu yıl çocuk sahibi olup olmayacağı sorusuna, "Bu sene bebek yok. İki sene daha yapmayız, hedef 2020" cevabını verdi.

Milliyet Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, yanındaki asistanından yardım alarak ağır adımlarla yürüyen Serdar Ortaç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Konserden geliyorum, yorgunluktan bittik. Gürcistan'daydık, bütün Lazlar orada acayip eğleniyorlar" dedi.