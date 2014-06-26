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Serdar Ortaç’ın MS hastası olduğu kesinleşti

Maslak Acıbadem Hastanesi’nde önceki gün MR’a giren Serdar Ortaç’a MS hastalığı teşhisi kondu

26 Haziran 2014 15:15

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçen günlerde MS hastalığı şüphesiyle hastanede tetkiklere girmişti. Tetkiklerin sonucunda Ortaç’ın MS hastası olduğu kesinleşti. Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın tetkiklerini yaptığı Ortaç, en kısa sürede hastalığı yavaşlatmak için ilaç tedavisine başlayacak. Bir süredir kas ağrılarından şikayet eden Ortaç’ın tedavi sürecinde daha sakin bir hayat yaşaması gerekiyor. Şarkıcı, eskisi kadar sık konser veremeyecek. Tedavi süresince alkol ve sigara da yasak. 

Ortaç hastalığıyla ilgili bir Twitter hesabından açıklama yaparak “MS hastası olduğum kesinleşti. Allah büyük. Konserlerimi iptal etmedim.Sadece tedavim için 1 hafta ara verdim. Ankara konseri 2 haftaya hazir olcak,az kaldi toparliyorum,daha harbiye var,çeşme var,bir ton iş var yapacak” dedi. 

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