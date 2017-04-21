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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe, Sinan Akçıl'la düet yaptı

Chloe'nin özel bir TV kanalı ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi

21 Nisan 2017 13:18

Popçu Sinan Akçıl, meslektaşı Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Ortaç ile bir şarkıda düet yaptı. Klibinde de oynatacak.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Sinan Akçıl, "Serdar izin verirse eşine albüm yapacağım. Chloe’nin sesi harika. ‘Şarkıcıyım’ diye geçinen birçok isime taş çıkartır. Serdar Ortaç şanslı adam" dedi.

"Evlilik programı sunacak" iddiası

Özel bir TV kanalı ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edilen Chloe, önümüzdeki günlerde yurt dışından gelen yabancı gelinlerin Türk damatlar ile evlendirildiği bir programın sunuculuğunu yapabilir.

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