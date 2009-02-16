Serdar Ortaç'a yakışmadı!

Milliyet'te yer alan habere göre; Ortaç, geçen yaz Çeşme’de birlikte tatil yaparken görüntülendiği ve samimi pozlarını facebook’a koyduğu İsrailli sevgilisi Shimbrit Debby’den ayrıldığını söyledi.Geçen aylarda askere gideceğini açıkladığı sevgilisi Debby’yle evleneceği şeklindeki söylentilere “Kısmetse olur” şeklinde cevap veren Ortaç, konser sırasında, ilişkisinin bitiş nedeniyle ilgili olarak seyircilere, “Bu yıl da sevgilim yok, geçen yıl sevgilim vardı. Fakat Musevi çıktı, devam edemedi, ayrıldık” dedi.