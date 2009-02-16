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Serdar Ortaç'a yakışmadı!

Serdar Ortaç, Sevgililer Günü’nde sahne aldığı yerde aşk hayatıyla ilgili 'Geçen yıl sevgilim vardı. Fakat Musevi çıktı, devam edemedi' dedi.

16 Şubat 2009 02:00

Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahne aldığı Esentepe Airport Bar’da aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.



Milliyet'te yer alan habere göre; Ortaç, geçen yaz Çeşme’de birlikte tatil yaparken görüntülendiği ve samimi pozlarını facebook’a koyduğu İsrailli sevgilisi Shimbrit Debby’den ayrıldığını söyledi.

Geçen aylarda askere gideceğini açıkladığı sevgilisi Debby’yle evleneceği şeklindeki söylentilere “Kısmetse olur” şeklinde cevap veren Ortaç, konser sırasında, ilişkisinin bitiş nedeniyle ilgili olarak seyircilere, “Bu yıl da sevgilim yok, geçen yıl sevgilim vardı. Fakat Musevi çıktı, devam edemedi, ayrıldık” dedi.

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