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Serdar Ortaç ve Doğukan Manço Sarıgöl'de sahne aldı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festivalde ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile DJ Doğukan Manço sahne aldı

10 Eylül 2018 14:07

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festivalde ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile DJ Doğukan Manço sahne aldı. Ortaç ve Manço, festivalin gündüz programında ise ayaklarına çizme giyip üzüm ezerek, suyunu çıkardı.
Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali sona erdi. Festivalin dünkü (pazar) son bölümünde geleneksel yollardan üzüm suyu çıkarıldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP\'li Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire amirleri, şarkıcı Serdar Ortaç ve DJ Doğukan Manço da üzüm suyu çıkarma etkinliğine katıldı. Belediye önündeki havuza doldurulan tonlarca sultaniye üzümün suyunun çıkarmak için ayaklarına sarı çizme giyip, ezdi.
Renkli geçen festivalle ilgili konuşan Başkan Selçuk, \"Biz istedik ki festivalimiz üzüm tadında olsun. Gerçekten tatlı bir festival yaşadık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim\" dedi.
Serdar Ortaç ise \"Güçlü olmak için sağlıklı olmak için pekmez isterim. Sarıgöl\'ü çok sevdim\" dedi.
Doğukan Manço, \"Babam 25 yıl önce Sarıgöl\'de ağırlanmıştı. Ben de Sarıgöl\'e geldim. Ayağıma sarı çizme giydim. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olarak ben de pekmez isterim\" deyince çevredekilerce alkışlandı.
Festivalin son gecesinde ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile DJ Doğukan Manço sahne aldı. Doğukan Manço DJ kabinindeki performansıyla beğenildi. Serdar Ortaç ise sevilen şarkılarıyla coşturdu, eğlendirdi. Festival konserin ardından, havai fişek gösterileriyle son buldu.

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