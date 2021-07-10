Serdar Ortaç: Star oldum, 50 yaşından sonra hedef arıyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum" dedi.

Serdar Ortaç, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıktı. Konser öncesi kuliste açıklama yapan Serdar Ortaç, "Halk eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özledi. Bizimkiler eğlenmeyi çok sever. Yeni yerler açıldı. Bugün sahne alacağımız yer de bunlardan biri ve çok güzel" dedi.

‘Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil’ adlı parçasını hatırlatan Serdar Ortaç, pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ortaç, "Bir sağlığa bakıyor. O yüzden ders alalım. Herkes bir hedef bulsun. Hedefsiz insan hayatı biter. Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun" diye konuştu. (DHA)