Serdar Ortaç kumarda servet kazandı; 100 liraya 504 bin aldı!

Serdar Ortaç, zaman zaman "Kumara tövbe ettim" dese de konser için gittiği Kıbrıs'ta 100 liralık bahis karşılığında 504 bin lira 55 kuruş kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bugüne kadar kumar yüzünden ciddi kayıplar yaşayan Serdar Ortaç'ın şansı döndü. Ve Novomatik adlı kumar makinesinde 100 liralık bahis karşılığında 504 bin lira 55 kuruş kazandı. Parayı dolar olarak isteyen Ortaç'a aynı akşam 174 bin dolar nakit olarak verildi.

"Servet kaybettim" demişti

Sanat camiasında kumar tutkusuyla tanınan isimlerin başında gelen Ortaç, zaman zaman "Kumara tövbe ettim" dese de bu alışkanlığından vazgeçemiyor. Ortaç, bir röportajında, "Pişmanım ama son pişmanlık işe yaramıyor. Kumarda hem maddi hem de manevi anlamda servet kaybettim" demişti.