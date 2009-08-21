Serdar Ortaç ile Youtube arasında patent savaşı

Serdar Ortaç'ın müzik paylaşım sitesi "sortube" ile Google arasında "patent savaşı" yaşanıyor.

Google, Ortaç'ın Türk Patent Enstitüsü'nden isim hakkını aldığı "sortube"un "youtube"a benzediği gerekçesiyle itirazda bulundu.

Pop müziğin tanınmış ismi Serdar Ortaç, "sortube" ismini Türk Patent Ensitüsü'nden marka olarak üstüne tescil ettirdi.



İlk etapta müzik paylaşım sitesi olarak "www.sortube.com" adresiyle ön plana çıkan markayı ayrıca kozmetik, elektronik aletler, kuyumculuk, reklam ve mağazacılık, haberleşme hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri ile bilimsel araştırma sektörlerini içeren sınıfların adına tescilini istedi.



Markanın ilana çıkmasının ardından "sortube" marka başvurusuna Google Inc. tarafından itiraz edildi. İtiraza gerekçe olarak, "youtube" markasına benzerlik ve söz konusu markanın alanındaki tanınmışlığı gösterildi.

İtirazın, 2-3 ay içerisinde incelemeye alınacağı ve ardından kararın taraflara tebliğ edileceği söylendi.

Askı süresi içinde itiraz ettiler



Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları konusunda Serdar Ortaç'ın danışmanlığını yapan Adres Patent Genel Müdürü Avukat Ali Çavuşoğlu, müvekkili Ortaç'ın "sortube" markasını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduğunu ve markanın tescil edildiğini söyledi.

Markanın, Google Inc'e ait video paylaşım sitesi "youtube" ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle şirket tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne başvurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Konuyla ilgili olarak avukatlarımız gerekli değerlendirmeleri yaptı ve bu itiraza karşılık savunma yaptık. Bu aşamada Türk Patent Enstitüsü'nün yapacağı değerlendirmenin sonucunu bekliyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, Google'ın itirazının "sortube" markasının Türkiye'de tesciline dayandığını ifade ederek, "Askı süresi içinde itiraz ettiler. Ancak, şunu söyleyeyim, 'tube' kelimesi televizyon anlamına geldiğinden herkes kullanabilir. Dolayısıyla bizim markamız youtube'a benzemiyor. Savunmamızı yaparak itirazın reddini istedik, sonucu bekliyoruz" diye konuştu.



Ticaretin "risk alma" anlamını taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat riskleri minimize etmek de ticari beceri ve yetenektir. Sorunsuz ticaret yapmak, ticari değerlere sahip çıkmak için markayı tescil ettirmek gerekir. Bu çok önemlidir" dedi.



İki şartın birarada gerçekleşmesi gerekli



Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, markaların korunmasına ilişkin esas kural ve şartları düzenliyor. Söz konusu kararnameye göre, tescil için başvurusu yapılan markanın, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği göz önüne alınıyor.



Başvurusu yapılmış markanın kapsadığı mal ve hizmetler aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın "halk tarafından karıştırılma ihtimalinden" dolayı sonradan başvuruda bulunulan marka, itiraz üzerine reddedilebiliyor.



Kanun hükmünde kararname ile markanın reddi için önceki ve sonraki markaların aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetleri kapsaması ve markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmaları gerekiyor.aa